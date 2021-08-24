Угонщик иномарки прятался от полиции в диване у родственников в Тверской области

Мужчина украл и разбил иномарку Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию с заявлением об угоне обратился 44-летний житель Великого Новгорода. Мужчина сообщил о краже принадлежащего ему автомобиля Volkswagen Polo стоимостью 750 000 рублей.

Выяснилось, что мужчина передал машину в сервис на улице Учительской в Твери.

В ходе розыска установлено, что кражу совершил работник автомойки - ранее судимый 40-летний житель Торжка.

В день происшествия злоумышленник принял автомобиль для оказания услуг химчистки, а после рабочего дня, в состоянии алкогольного опьянения, поехал на нем домой в Торжок, но перепутал направления. Во время движения угонщик повредил автомобиль, хотел развернуться обратно в Тверь, не смог, бросил его у дороги и попытался продать местным жителям.

В Торжке его задержали у родственников. Злоумышленник прятался в диване. В полиции он дал признательные показания.

Машину нашли в Ржевском районе и передали владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.