К 1 сентября в Твери отремонтировали кровлю школы №27

Ремонт на объекте завершен Фото: ПТО

В Твери завершен капитальный ремонт кровли в здании начальной школы №27. Ранее о проблеме губернатору Игорю Рудене на личном приеме рассказали родители учеников и попросили оказать содействие в продолжении ремонта кровли.

В прошлом году из городского бюджета были выделены деньги на проведение ремонтных работ скатной части кровли здания. Требовалось привести в нормативное состояние ее вторую половину.

На проведение работ средства были выделены из областного бюджета. Ремонт на объекте завершен, акт приемки выполненных работ подписан.