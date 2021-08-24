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Общество24 августа 2021 16:47

К 1 сентября в Твери отремонтировали кровлю школы №27

Работы начали после обращения родителей учеников
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Ремонт на объекте завершен

Ремонт на объекте завершен

Фото: ПТО

В Твери завершен капитальный ремонт кровли в здании начальной школы №27. Ранее о проблеме губернатору Игорю Рудене на личном приеме рассказали родители учеников и попросили оказать содействие в продолжении ремонта кровли.

В прошлом году из городского бюджета были выделены деньги на проведение ремонтных работ скатной части кровли здания. Требовалось привести в нормативное состояние ее вторую половину.

На проведение работ средства были выделены из областного бюджета. Ремонт на объекте завершен, акт приемки выполненных работ подписан.