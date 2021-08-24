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Здоровье24 августа 2021 16:41

Запас вакцины от коронавируса в Тверской области составляет 104,9 тысяч доз

Привились 358 806 человек
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Запас вакцины в регионе составляет более 104,9 тыс. комплектов

Запас вакцины в регионе составляет более 104,9 тыс. комплектов

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день привито 358 806 человек. Из них 122 155 – люди пожилого возраста.

Запас вакцины в регионе составляет более 104,9 тыс. комплектов.

По информации оперштаба, активно иммунизация проходит в сфере ЖКХ. Привились порядка 62% работников ООО «Тверская генерация», а также 63% сотрудников ООО «Тверь Водоканал».

Вакцинация специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства важна для обеспечения бесперебойной и качественной работы объектов в период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода.

По поручению губернатора Игоря Рудени в прививочных пунктах Верхневолжья, востребованных у населения, увеличено количество специалистов.

Запись на прививку ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru.