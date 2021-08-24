Шесть ретро-вагонов для паровоза изготовили на Тверском вагонзаводе

Новые вагоны будут курсировать в составе ретропоезда на маршруте "Бологое-Осташков" Фото: ПТО

Тверской вагоностроительный завод исполнил контракт с Московско-Тверской ППК на поставку шести вагонов для ретропоезда на паровой тяге "Бологое – Осташков".

Три вагона имеют стандартную планировку и рассчитаны на 60 мест. Эргономичные кресла оснащены подлокотниками, откидными столиками, опорами для ног и функцией регулировки угла наклона спинки. Остальные три вагона имеют по 45 таких кресел. Вагоны обустроены подъемными устройствами и купе со специализированным санузлом для комфортного проезда маломобильных пассажиров.

На новых вагонах зеленого цвета изображен герб Советского Союза и надпись "Ретропоезд Селигер".