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Общество24 августа 2021 16:17

Шесть ретро-вагонов для паровоза изготовили на Тверском вагонзаводе

Они будут курсировать в составе поезда Бологое-Осташков
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Новые вагоны будут курсировать в составе ретропоезда на маршруте "Бологое-Осташков"

Новые вагоны будут курсировать в составе ретропоезда на маршруте "Бологое-Осташков"

Фото: ПТО

Тверской вагоностроительный завод исполнил контракт с Московско-Тверской ППК на поставку шести вагонов для ретропоезда на паровой тяге "Бологое – Осташков".

Три вагона имеют стандартную планировку и рассчитаны на 60 мест. Эргономичные кресла оснащены подлокотниками, откидными столиками, опорами для ног и функцией регулировки угла наклона спинки. Остальные три вагона имеют по 45 таких кресел. Вагоны обустроены подъемными устройствами и купе со специализированным санузлом для комфортного проезда маломобильных пассажиров.

На новых вагонах зеленого цвета изображен герб Советского Союза и надпись "Ретропоезд Селигер".