Борец из Тверской области Муслим Имадаев завоевал "бронзу" молодежного первенства мира

Муслим Имадаев завоевал бронзовую медаль первенства мира Фото: Александр Орешников

В воскресенье, 22 августа, в Уфе завершилось первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года. В соревнованиях приняли участие 1500 спортсменов и гостей из 55 стран.

Российские борцы завоевали пять золотых медалей, одно серебро, две бронзы. Среди победителей - уроженец Тверской области, борец Муслим Имадаев из Селижарово. В июле 2018 года спортсмен завоевал в хорватском Загребе золотую медаль первенства мира среди юношей до 18 лет в весе до 65 кг. На этот раз он стал обладателем бронзы среди юниоров в категории до 67 кг, победив представителя Франции Гагика Снджояна.

Как сообщает областной комспорта, Муслим Имадаев завершил свои выступления среди юниоров и теперь будет бороться за место в молодежной сборной России среди спортсменов в возрасте до 24 лет.