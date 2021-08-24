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Общество24 августа 2021 15:04

В детском саду Твери выявили фальсификат сливочного масла

Инспекцию провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Проверку качества не прошло сливочное масло

Проверку качества не прошло сливочное масло

Фото: Андрей МИНАЕВ

В Твери в ходе проверки в одном из детских садов были отобраны пробы сливочного масла. Проверку образцов провела Тверская межобластная ветлаборатория по заявке регионального Управления Россельхознадзора.

Фальсификация жирами немолочного происхождения установлена специалистами при исследовании сливочного масла «Крестьянское 72,5%».

Некачественный продукт произведен на предприятии в Нижегородской области.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.