ДРСУ в Тверской области привлекли к ответственности за ямы и отсутствие разметки на дороге

Прокуратурой выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

На автомобильной дороге Жарковский-Устье-Гороватка Жарковского района Тверской области в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

На участке отсутствовали дорожные знаки и разметка, не были обозначены места проведения ремонтных работ, на дороге ямлись глубокие выбоины и ямы.

Прокурором в адрес Жарковского ДРСУ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения в настоящий момент устранены.