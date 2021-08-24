ДРСУ в Тверской области привлекли к ответственности за ямы и отсутствие разметки на дороге

Прокуратурой выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
На автомобильной дороге Жарковский-Устье-Гороватка Жарковского района Тверской области в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения.
На участке отсутствовали дорожные знаки и разметка, не были обозначены места проведения ремонтных работ, на дороге ямлись глубокие выбоины и ямы.
Прокурором в адрес Жарковского ДРСУ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения в настоящий момент устранены.