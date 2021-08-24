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Общество24 августа 2021 14:52

ДРСУ в Тверской области привлекли к ответственности за ямы и отсутствие разметки на дороге

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прокуратурой выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Прокуратурой выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

На автомобильной дороге Жарковский-Устье-Гороватка Жарковского района Тверской области в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

На участке отсутствовали дорожные знаки и разметка, не были обозначены места проведения ремонтных работ, на дороге ямлись глубокие выбоины и ямы.

Прокурором в адрес Жарковского ДРСУ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения в настоящий момент устранены.