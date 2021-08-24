Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2021 14:43

Из магазина в Твери мужчина украл брендовый парфюм

Фигуранта задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась сотрудница парфюмерного магазина на улице Луначарского в Твери и рассказала, что днём неизвестный мужчина похитил из торгового зала брендовый парфюм и скрылся. Ущерб составил более 6 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и прилегающую территорию. Факт преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале.

Подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний местный житель. Ранее мужчина был судим.

В полиции фигурант рассказал, что парфюм продал, а деньги потратил. На него завели уголовное дело.