Из магазина в Твери мужчина украл брендовый парфюм

Подозреваемого задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась сотрудница парфюмерного магазина на улице Луначарского в Твери и рассказала, что днём неизвестный мужчина похитил из торгового зала брендовый парфюм и скрылся. Ущерб составил более 6 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и прилегающую территорию. Факт преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале.

Подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний местный житель. Ранее мужчина был судим.

В полиции фигурант рассказал, что парфюм продал, а деньги потратил. На него завели уголовное дело.