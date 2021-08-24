В Тверской области по просьбе жителей отремонтируют дорогу в Спировском районе

В Тверской области отремонтируют дорогу в Спировском районе Фото: ПТО

В Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют автодорогу Спирово – Козлово – Ососье в Спировском районе. Ремонт включен в программу после многочисленных обращений жителей. Работы рассчитаны на 2021 - 2022 годы.

Общая протяженность дороги составляет 37 км. Планируется отремонтировать находящийся в неудовлетворительном состоянии участок с 12-го км по 36-й км – до деревни Ососье.

Подрядчик уже определен. Ремонтировать дорогу будет АО «Лихославльавтодор».

Всего по национальному проекту в 2021 году в эксплуатацию введут 259 км региональных трасс. Досрочно работы уже завершены на дорогах Осташков - Селижарово - Ржев и «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.