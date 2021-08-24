Плантацию наркосодержащих растений вырастили на ферме жители Тверской области

Полицейские изъяли более 2000 кустов наркотических растений Фото: архив "КП"

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками из Краснохолмского района и сотрудниками спецназа пресекли незаконную деятельность двоих жителей Краснохолмского района.

На территории фермы в деревне Малое Рагозино безработные мужчины, 1972 и 1977 годов рождения, вырастили плантацию наркосодержащих растений.

Изъято 2313 кустов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 231 УК РФ. За незаконное культивирование наркосодержащих растений фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

Ведётся следствие.