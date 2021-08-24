В Тверской области за выходные остановили 70 пьяных водителей

В Тверской области 70 водителей сели пьяными за руль Фото: Евгения ГУСЕВА

В минувшие выходные с 20 по 22 августа на территории Тверской области в ходе профилактического мероприятия "Контроль трезвости" было остановлено 70 водителей с признаками опьянения. 15 из которых передвигались на транспортных средствах в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения (впервые) наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам: 02, 102 или 112.