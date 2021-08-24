Жилье без канализации предоставили многодетной семье в Тверской области

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения Фото: архив "КП"

В Кимрскую межрайонную прокуратуру обратилась многодетная мать, воспитывающая четверых детей и рассказала, что им предоставили жилье без канализации.

В ходе проверки прокуратура установила, что администрацией семье предоставлено жилое помещение по договору социального найма, которое не соответствует техническим правилам - в квартире перекрыты трубы, в том числе канализация.

В адрес главы города Кимры внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены. Водоснабжение и канализация в квартире восстановлены.