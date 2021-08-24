Прокуратура потребовала снести аварийные дома в Ржеве Тверской области

Прокуратура потребовала снести аварийные дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура в Ржеве Тверской области требует снести 16 аварийных домов, которые были расселены по программе переселения из аварийного жилья. Строения должны были убрать до 31 декабря 2017 года, но меры до сих пор не приняты.

Прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации района.

Суд обязал власти снести аварийные дома.

Требования прокурора судом удовлетворены, решение не вступило в законную силу.