Прокуратура выявила нарушения в детском палаточном лагере в Тверской области

В палаточном лагере выявили нарушения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В палаточном лагере, расположенном в деревне Ново-Окатово в Калязинском районе Тверской области, были выявлены нарушения пожарной безопасности.

На момент прокурорской проверки в лагере находились 30 несовершеннолетних детей и семь сопровождающих взрослых.

- Каждая группа палаток не была обеспечена первичными средствами пожаротушения; отсутствовала инструкция, утвержденная руководителем детского лагеря и определяющая места применения открытого огня, а также места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. На информационном стенде не была размещена информация о необходимости соблюдения Правил противопожарного режима, - рассказали о нарушениях в прокуратуре.

По результатам проверки прокурором вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении руководителя организации, виновному вынесено предупреждение.

В период работы лагеря нарушения были устранены.