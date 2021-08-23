В Твери отметили годовщину Курской битвы Фото: ПТО

23 августа в Твери отметили 78-ю годовщину Курской битвы. У Обелиска Победы состоялась церемония возложения цветов с участием ветеранов сражения и юнармейцев.

В битве на Курской дуге участвовало около 12 тысяч уроженцев Тверской области. Четверо из них были удостоены высокого звания «Герой Советского Союза». Сегодня в Тверской области проживают семь ветеранов - участников Курской битвы. Это Спартак Андреевич Сычёв, который является председателем Совета ветеранов Курской битвы, Фёдор Иванович Бирюков, Евгений Петрович Дурасов, Екатерина Ивановна Дьяченко, Тамара Ефимовна Кузнецова, Рахиль Рафаиловна Фертман, Григорий Лазаревич Голинский.

- В этот День воинской славы России мы отдаем дань глубокого уважения подвигу солдат и офицеров, которые завоевали Великую Победу. Примите слова искренней признательности за ваши доблесть и мужество при защите Отечества, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В клубах по месту жительства, филиалах муниципальной библиотечной системы, учреждениях культуры Твери прошли выставки, кинопоказы, уроки мужества, исторические часы, посвященные Курской битве.