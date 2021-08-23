В Тверской области на одного воспитателя приходится 9,5 дошколят

В Тверской области 6312 воспитателей, а ребят - в 9,5 раз больше. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В детских садах Тверской области работают 6312 педагогов - их сосчитали специалисты Тверьстата. А ребят на воспитании у них - 59376. Это значит, что на одного дошкольного педагога у нас в регионе приходится почти 9,5 ребятишек.

Педагоги дошкольного воспитания - это воспитатели, нянечки и заведующие детскими садами. Конечно, большинство из них - женщины. Представителей сильного пола среди дошкольных педагогов у нас всего 0,2%.

Вот ещё пара интересных фактов о дошкольных педагогах в Тверской области:

- 88% имеют высшее педагогическое или среднее педагогическое образование;

- возраст большинства воспитателей - от 35 до 50 лет (таких 45%); воспитателей старше 50 лет - 33%; молодых педагогов (до 35 лет) - 22%.