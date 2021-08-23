Новые филиалы МФЦ в Тверской области открылись в Молоково и Красном Холме

Филиал МФЦ в Красном Холме Фото: ПТО

В Красном Холме и Молоково открылись новые филиалы МФЦ. Оба офиса построены с применением современных модульных конструкций по типовому проекту. Здесь создано три окна для предоставления государственных услуг.

Все виды государственных и муниципальных услуг жителям доступны в офисах Краснохолмского МФЦ на ул. Калинина, 45, Молоковского МФЦ - на улице Ленина, 14.

Всего в 2021 году предусмотрено открытие семи филиалов МФЦ в Бельском, Сонковском и Фировском районах, Краснохолмском, Молоковском, Лесном и Пеновском муниципальных округах.

- Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг, – считает губернатор Игорь Руденя. – Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан.