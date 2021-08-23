Более 180 жителей Тверской области получат проиндексированные социальные выплаты

Выплаты семьям с детьми тоже проиндексировали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 июля 2021 года в Тверской области было проиндексировано 15 соцвыплат, предоставляемых из региональной казны.

«Мы провели индексацию выплат, которые уже действуют в Тверской области – это помощь для семей с детьми, для взрослого населения региона», – отметил губернатор Игорь Руденя в одном из прямых эфиров на телеканале «Россия 24».

По информации областного правительства, проиндексированные ежемесячные выплаты и пособия получают более 180 тысяч жителей Тверской области. Среди них - ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, труженики тыла, граждане, удостоенные наград Тверской области, сельские медики и другие. Проиндексированы пособия на детей-инвалидов и «опекунские».

Начисление и выплата сумм перерасчета производятся Центрами социальной поддержки населения Тверской области.