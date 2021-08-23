Кандидат в депутаты Владимир Цвылев умер в Тверской области

Владимиру Цвылеву было 45 лет Фото: ТИА/Антон Морозов

В Тверской области 13 августа в Вышнем Волочке в возрасте 45 лет ушел из жизни кандидат в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва Владимир Цвылев.

Он был включен в областной список кандидатов от "Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР".

- В связи со смертью кандидата в депутаты избирательной комиссией Тверской области принято решение аннулировать регистрацию и исключить Владимира Цвылева из зарегистрированного областного списка кандидатов, - сообщает Избирком.

Выданное 11 августа 2021 года удостоверение зарегистрированного кандидата на имя Владимира Цвылева аннулировано.