В Тверской области 23 августа коронавирусом заразились ещё 213 человек

Смертей от ковида в Твери на 23 августа не зарегистрировано. Фото: администрация Твери

По данным на 23 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 213 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 59042 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 176 человек. Всего с начала пандемии 50799 жителей излечились от коронавируса. 1498 человек скончались.

За минувшие сутки никто не умер от COVID-19. На карантине - 6745 человек (+35 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация.

Прививку сделали 357 397 человек, за последние сутки – 442 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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