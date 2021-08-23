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Происшествия23 августа 2021 11:30

В Тверской области у женщины из квартиры украли мебель

Злоумышленником оказался сожитель потерпевшей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчине грозит до пяти лишения свободы

Мужчине грозит до пяти лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 37-летняя жительница Бежецка и рассказала, что из ее квартиры украли шкаф, стол, диван, кухонный гарнитур и холодильник. В квартире женщина не проживает, ущерб оценила в 35 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний неработающий сожитель потерпевшей. Пока женщины не было, мужчина продал мебель и бытовую технику соседу за 3200 рублей, а деньги пропил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.