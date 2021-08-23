Вертолет санавиации вылетал в Ржевский район Тверской области

Вертолет санавиации вылетал в Ржевский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

22 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку из Ржевского района.

В 18:32 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Ржевского района. Пациенту оказали неотложную помощь и транспортировали в Тверь.

В 20:55 вертолёт приземлился на аэродроме Змеево. Пациент был доставлен в детскую областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.