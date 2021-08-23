В Старицком районе Тверской области вместе с полем перепахали дорогу до деревни

Жители деревень оказались отрезаны от цивилизации Фото: Наталья Дрешпикова

22 августа в редакцию "КП"-Тверь" обратились жители деревень Изосенки и Паньково Старицкого района и сообщили, что фактически оказались отрезаны от цивилизации.

Во время полевых работ тракторы перепахали проселочную дорогу Паньково-Изосенки-Ведерниково, которая через поле связывала населенные пункты.

- Теперь к нам не проедет ни скорая, ни пожарная, ни другая помощь, да и нам теперь не добраться до наших владений, мы в полном смысле оказались в изоляции. В деревне домов не много, но территория содержится в порядке, и постоянно, круглый год проживает пенсионерка, - рассказала Наталья Дрешпикова.

Женщина отметила, что поля и раньше пахали, но дорогу не трогали. Сейчас, даже в сухую погоду, проехать в деревню можно только на тракторе или внедорожнике, а пенсионерка вынуждена через пашню ходить пешком в магазин в соседнюю деревню.