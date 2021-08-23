Один человек погиб и трое пострадали в серьезном ДТП под Тверью

В ДТП погиб пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Смертельное ДТП произошло 22 августа на 7-м км автодороги Тверь - Рябеево - Красново - Прудище, в Калининском районе Тверской области.

34-летний водитель автомобиля "Хендэ Соната" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Форд Фокус".

В аварии погиб 34-летний пассажир автомобиля "Хендэ", мужчина сидел впереди и был пристегнут ремнем безопасности. Водитель автомобиля получил травмы, отказался от освидетельствования на состояние алкгольного опьянения, доставлен в больницу. Еще один 34-летний пассажир иномарки доставлен в больницу с травмами.

Также госпитализирован 34-летний водитель "Форда".