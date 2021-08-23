В Твери дворник расписывает стены домов и подъезды яркими красками

Яркими красками раскрашивает дворник здание подстанции в Твери. Фото: VK” “Тверь ВКонтакте»
Мужчина расписывает серую панельную стену дома яркими красками, композиция - горы, журавли, все не по-тверски красочно. Такое фото было опубликовано в сообществе «Тверь ВКонтакте».
Автор поста пояснил, что это местный дворник расписывает подстанцию, находящуюся между проспектом Ленина и улицей Бобкова.
Тверичане к такой настенной живописи благосклонны - в комментариях к посту много одобрительных откликов. Однако, нашлись и те, кто усмотрел крамолу: вроде пейзаж-то на афганский похож - горы, маки, журавли.
Другие упрекали админов паблика: не надо было публиковать, приедут коммунальщики и закрасят.
На защиту самодеятельного художника встали те, кто знает его лично:
«Тут у нас и подъезды, и эта подстанция уже давно раскрашены его руками. Даже постили в группах тоже много раз. Просто сейчас подстанцию чинили, все расковыряли и зашпаклевали. Приходится обновлять рисунок».
«Этот дворник к тому же садовник Покровской церкви,и еще полиграфист с полувековым стажем. Детдомовец».
В общем, интересная живопись и автор, судя по всему, интересный. Будете в Пролетарском районе - захаживайте посмотреть.
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