Вертолёт МЧС доставил из Калязина экстренного пациента в Тверскую областную клиническую больницу

КА-32 МЧС России спасает людей в Тверской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Экстренный вызов поступил 22 августа из Центральной районной больницы Калязина. Потребовалась экстренная госпитализация пациента в Тверскую областную клиническую больницу (ОКБ).
Вертолёт Ка-32 МЧС России, с бригадой медиков на борту, в 8 часов 42 минуты взлетел с площадки аэродрома Змеёво.
А через 3 часа 23 минуты, в 12:05, с учётом прилёта в Калязинскую ЦРБ и доставкой пациента в ОКБ, спасательная операция была завершена.
Расстояние по прямой от Твери до Калязина и обратно — 260 километров.