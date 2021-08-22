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Происшествия22 августа 2021 18:55

Вертолёт МЧС доставил из Калязина экстренного пациента в Тверскую областную клиническую больницу

Спасательная операция длилась менее трёх с половиной часов
Олег ХАДАЕВ
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КА-32 МЧС России спасает людей в Тверской области.

КА-32 МЧС России спасает людей в Тверской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экстренный вызов поступил 22 августа из Центральной районной больницы Калязина. Потребовалась экстренная госпитализация пациента в Тверскую областную клиническую больницу (ОКБ).

Вертолёт Ка-32 МЧС России, с бригадой медиков на борту, в 8 часов 42 минуты взлетел с площадки аэродрома Змеёво.

А через 3 часа 23 минуты, в 12:05, с учётом прилёта в Калязинскую ЦРБ и доставкой пациента в ОКБ, спасательная операция была завершена.

Расстояние по прямой от Твери до Калязина и обратно — 260 километров.