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Происшествия22 августа 2021 15:44

СК подключился к поиску пропавшего в Твери подростка

О судьбе тинейджера ничего не известно с 20 августа
Олег ХАДАЕВ
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Юноша исчез 20 августа. Фото: СУСК

Юноша исчез 20 августа. Фото: СУСК

Сегодня, 22 августа, Московским межрайонным следственным отделом Твери Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области начата проверка факта исчезновения 16-летнего подростка. Пока без возбуждения уголовного дела.

Последний раз тинейджера видели 20 августа. Далее о его судьбе ничего не известно.

Полиция и следователи СУСК ведут поиски молодого человека.

Осмотрено место проживания тинейджера. Ничего криминального там не обнаружено. Известно, что подросток ранее неоднократно уходил из дома.

Фотографию подростка, его имя и фамилию смотрите на сайте следственного комитета.

Если вам что-то известно о пропавшем — звоните 112 или 8-930-179-00-69.