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Здоровье22 августа 2021 11:52

Ещё 214 человек заболели коронавирусом в Тверской области

Выздоровело 204 человека
Олег ХАДАЕВ
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Коронавирус в Тверской области не спешит сдавать позиции.

Коронавирус в Тверской области не спешит сдавать позиции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ещё 214 человек заболели коронавирусом в Тверской области на 22 августа 2021 года. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По уровню заболевших Тверская область вышла на позиции первой декады января 2021 года.

Выздоровело 204 человека. Ещё один заболевший умер.

Таким образом, на утро 22 августа на больничном из-за коронавируса остаются 6708 человек. Число изолированных за сутки увеличилось на девять человек.