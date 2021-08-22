Коронавирус в Тверской области не спешит сдавать позиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ещё 214 человек заболели коронавирусом в Тверской области на 22 августа 2021 года. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По уровню заболевших Тверская область вышла на позиции первой декады января 2021 года.

Выздоровело 204 человека. Ещё один заболевший умер.

Таким образом, на утро 22 августа на больничном из-за коронавируса остаются 6708 человек. Число изолированных за сутки увеличилось на девять человек.