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Происшествия22 августа 2021 10:20

В посёлке Изоплит горели сараи

Пламя было видно за много километров от места ЧП
Олег ХАДАЕВ
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Так в Изоплите горели сараи. Фото: VK/Редкино NEWS/Настёна Горелова

Так в Изоплите горели сараи. Фото: VK/Редкино NEWS/Настёна Горелова

В посёлке Изоплит, Конаковского района Тверской области, что в двух километрах от посёлка Редкино, произошёл пожар. Горели сараи. Об этом сообщили пользователи паблика «Редкино NEWS».

Люди фотографировали, снимали видео, высказывали свои версии случившегося. Пользователи сошлись на том, что сараи подожгли сборщики металлолома.

Пламя пожара было видно за много километров.

Отметим, за минувшие сутки в Тверской области, по данным МЧС, произошло 12 пожаров.

Горело, помимо Изоплита, в деревне Татариново близ Селижарово, в деревне Роща Кесовогорского района, в Березино Калининского района, в Сорокино Старицкого района, в деревне Хомутница Калязинского района.

Так же пожарные выезжали дважды на загорание автомобилей и четырежды тушили палы травы.

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Пожар в Изоплите
Пожар в Изоплите