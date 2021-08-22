ДТП в Твери: автомобиль разорвало, водитель и пассажир погибли

Сила удара была запредельная. Фото: УГИБДД по Тверской области и Яндекс.

Трагедия произошла на Московском шоссе Твери, напротив дома 13, возле остановки автобусов посёлка Химинститута.

Автомобиль «Шевроле Ланос» двигался из Твери в сторону Эммаусса. Судя по всему, он следовал в Редкино, где водитель проживал.

Во время обгона автомобиля «Киа Оптима», который двигался в попутном направлении, произошло касательное столкновение автомобилей.

«Шевроле» выбросило на встречную полосу, и далее — в дерево. Сила удара была такова, что «Шевроле» разорвало на две части.

Водитель и пассажир, обоим было 26 лет, погибли на месте.

Отметим, водитель «Шевроле» не был опытным автомобилистом, права он получил только в этом году.

Кто виноват в ДТП, и была ли вообще чья-то вина - установит следствие.