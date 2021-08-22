В Тверской области дипломаты бегали, пинали, ловили и кидали

Здесь, в "Завидово", состязались дипломаты. Фото: Главное управление по обслуживанию Дипломатического корпуса.

В Тверской области, в комплексе отдыха «Завидово» Главного управления по обслуживанию Дипломатического корпуса, что в деревне Шоша, 21 августа прошли XXII Летние Дипломатические игры.

В играх принимали участие сотрудники и руководители дипломатических миссий, аккредитованных в России, работники МИД России и известные спортсмены.

Дипломаты состязались в кроссе, футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, бильярде и рыбной ловле.

Участников состязаний поприветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.