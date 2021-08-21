В Твери следователи и полиция ищут пропавшую девочку 12 лет

Снимок пропавшей. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери следователи проводят проверка по факту исчезновения ребёнка - двенадцатилетней Милы Боувер. Она ушла из дома вечером 20 августа и так не вернулась.

В ответ на сообщении о пропаже девочки следователь и криминалист вместе с сотрудниками полиции выехали по месту её жительства. Они не не обнаружили каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, опрошены родственники и знакомые ребёнка. Продолжается поиск пропавшей. .

Всем, кому известно о местонахождении этой девочки, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.