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Происшествия21 августа 2021 15:01

На Сахаровском шоссе в пригороде Твери сбили женщину на дороге

Она получила травмы
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Место ДТП.

Место ДТП.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Недалеко от поворота на Рябинки на Сахаровском шоссе в Твери женщина хотела перейти дорогу и попала под колеса машины. Там нет "зебры".

Неумышленно сбил женщину 1992 года рождения водитель за рулем иномарки.

Как сообщили в Госавтоинспекции, у него не обнаружено признаков алкогольного опьянения.

Женщина получила повреждения головы - у нее сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб левой височной области.

Пострадавшую на скорой увезли в горбольницу №4.