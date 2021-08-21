На Сахаровском шоссе в пригороде Твери сбили женщину на дороге

Место ДТП. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Недалеко от поворота на Рябинки на Сахаровском шоссе в Твери женщина хотела перейти дорогу и попала под колеса машины. Там нет "зебры".

Неумышленно сбил женщину 1992 года рождения водитель за рулем иномарки.

Как сообщили в Госавтоинспекции, у него не обнаружено признаков алкогольного опьянения.

Женщина получила повреждения головы - у нее сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб левой височной области.

Пострадавшую на скорой увезли в горбольницу №4.