В Тверской области город воинской доблести Зубцов отмечает серьезный юбилей

Сегодня Зубцов - маленький город, который утопает в зелени. Фото: Администрация Зубцовского района

21 августа празднует 805-летие (с момента первого упоминания в летописях в 1216 году) Зубцов - древний купающийся в зелени городок на слиянии речки Вазузы с Волгой. Он расположен на юго-западе от Твери.

Сегодня в Зубцове проживает немногим больше шести тысяч человек.

В XIV—XV веках Зубцов считался достаточно крупным городом. Об этом свидетельствуют остатки обширных укреплений по берегам Волги, а также данные договорных грамот XIV века с Литвой. В них Зубцов по платежу торговых пошлин приравнивался к Твери и Кашину...

В 1780 году был учрежден герб Зубцова: на красном фоне изображена крепостная стена - символ пограничной крепости. Славился город и ярмарками с базарами.

В конце XIX века Зубцовский уезд - крупный центр льноводства. В советское время город также развивался как центр сельскохозяйственного района.

В Зубцове было множество каменных домов и православных церквей. Однако во время Великой Отечественной войны большая их часть была разрушена... Там шли ожесточенные бои.

Только на мемориале в Зубцове, не считая сельских в районе, захоронено более 14 тысяч бойцов Красной армии, павших в боях за освобождение зубцовской земли.

Сегодня город гуляет. В праздничной программе - различные концерты, ярмарки и мастер-классы народных умельцев, награждение отличившихся жителей.

Обещан и вечерний фейерверк на юбилей.

Губернатор Игорь Руденя обратился к жителям Зубцова.

- Сегодня вы бережно храните ратные и трудовые традиции, содействуете решению актуальных социально-экономических задач родного края. В Зубцовском районе внедряются проекты по модернизации общественного транспорта, ремонту дорожной сети, благоустройству территорий, особое внимание уделяется развитию экономики и созданию новых рабочих мест, реализации потенциала муниципалитета в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, - отметил глава региона.