В Тверской области не будут облагаться налогами премии и призы конкурсов «Семья года» и «Лучшее семейное подворье»

В Тверской области проводятся два региональных семейных конкурса, один из них - в рамках всероссийского. Фото: Александр ЖМУЛИН

Денежная премия для победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» не будет облагаться налогами. Также от налогообложения освободят стоимость призов победителям и призёрам областного конкурса «Лучшее семейное подворье».

Так решено на заседании президиума правительства Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей.

С 2020 года в Верхневолжье по инициативе главы региона победителям областного этапа конкурса «Семья года» присуждается премия в размере 100 тыс. рублей. Конкурс проводится по пяти номинациям.

Победители регионального этапа представляют Тверскую область на Всероссийском этапе. В этом году победу в финале одержала молодая семья Снежковых из Лихославльского муниципального округа.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» был учрежден в 2020 году областным правительством. Он призван рассказывать о достижениях многодетных семей региона в обустройстве собственного хозяйства.

В 2020 году участниками этого конкурса стали 22 многодетные семьи. Приз победителя - микроавтобус "CITROEN Space Tourer" - присудили семье Ренца из Бологовского района.