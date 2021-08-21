Появились подробности о пострадавших в ДТП по вине пьяного водителя в Твери

Авария произошла по вине нетрезвого водителя. Фото: УГИБДД по Тверской области

Как сегодня утром писала "КП"-Тверь", в микрораойне Южный на Бурашевском шоссе иномарка врезалась в минивэн. В итоге пострадали и пассажиры микроавтобуса, и легковушки.

Напомним, что авария произошла по вине водителя легковой иномарки "Ниссан Альмера", который выезжая со второстепенной дороги на шоссе врезался в "Мерседес Спринтер". Микроавтобус развернуло в столб ЛЭП на обочине.

Как ранее сообщила Госавтоинспекция, водитель легковушки был нетрезв.

УГИБДД по Тверской области поделились информацией о травмах, полученных пассажирами микроавтобуса.

У двух мужчин - пассажиров "Ниссана" - диагностированы сотрясения головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.

Две женщины в микроавтобусе получили сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы, еще один пассажир - ребенок, к счастью, отделался легко. У него - ушиб губы и ссадина на колене.