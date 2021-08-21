В Тверской области на 21 августа коронавирусом заразились ещё 215 человек

В регионе каждый день поступают данные о свыше 200 заразившихся коронавирусом в сутки и новых смертях. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 21 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 215 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 58 615 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 150 человек. Всего с начала пандемии 50 419 жителей излечились от коронавируса.

1497 человек скончались. 11 заразившихся COVID-19 умерли за минувшие сутки.

На карантине - 6699 человек ( +54 за сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается массовая вакцинация.

Прививку сделали 356 280 человек, за последние сутки - 1653 гражданина.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, в МФЦ, на портале госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Лидеры по количеству заболевших с начала пандемии:

Тверь - 19 923,

Конаковский район - 4492,

Ржев - 3155,

Вышневолоцкий городской округ - 2681,

Калининский район - 2547,

Кимры - 2106,

Торжок - 1994,

Кашинский городской округ - 1549.

Графика - ПТО.

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