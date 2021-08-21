В Тверской области на 21 августа коронавирусом заразились ещё 215 человек

В регионе каждый день поступают данные о свыше 200 заразившихся коронавирусом в сутки и новых смертях.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным на 21 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 215 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 58 615 заболевшим.
Выздоровели за минувшие сутки 150 человек. Всего с начала пандемии 50 419 жителей излечились от коронавируса.
1497 человек скончались. 11 заразившихся COVID-19 умерли за минувшие сутки.
На карантине - 6699 человек ( +54 за сутки).
Такие данные приводит региональный оперштаб.
В регионе продолжается массовая вакцинация.
Прививку сделали 356 280 человек, за последние сутки - 1653 гражданина.
В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах.
Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.
Записаться на прививку можно по телефону 122, в МФЦ, на портале госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
Лидеры по количеству заболевших с начала пандемии:
Тверь - 19 923,
Конаковский район - 4492,
Ржев - 3155,
Вышневолоцкий городской округ - 2681,
Калининский район - 2547,
Кимры - 2106,
Торжок - 1994,
Кашинский городской округ - 1549.
Графика - ПТО.
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