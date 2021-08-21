В зооцентре Тверской области на ёлке свил гнездо вяхирь, а по крыше разгуливает аист

лесные голуби свили гнездо среди ветвей ели. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Супруги-биологи Мурашовы поделились интересными новостями из своего реабилитационного центра для диких животных "Ромашка", который находится в 160 км к югу-западу от Твери. Они рассказали, что не зря на протяжении 30 лет сажали на своем участке разные деревья...

- Теперь же мы и наши питомцы живем практически в лесу. Ну и заодно в огромном плодоносящем саду. И разумеется лесные жители не оставляют нашу территорию без внимания. Кто только не приходит к нам подкормиться или устроить себе уютное гнездышко. Хорьки и лисицы, енотовидки и рыси, белки, кабаны, олени, лоси. Мы уж не говорим о птицах, - написали Мурашовы.

Недавно они с радостью обнаружили, что на красавице-елке, прямо напротив их дома, свил гнездо дикий лесной голубь вяхирь. В нем сквозь ветви был замечен довольно уже большой птенец - почти слёток.

Птенец вяхиря показался сквозь ветви. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Заметим, что лесные голуби во время гнездования ведут очень скрытный образ жизни. Птенец выдал себя шорохом, который и услышали биологи, когда находились рядом с ёлкой.

К посту об этом они также приложили еще и фото аиста. Длинноногий красавец спокойно стоит на крыше их дома. По словам Мурашовых, аисты так же гнездятся практически у них на участке.