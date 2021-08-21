В Твери две машины столкнулись на отремонтированном участке Бурашевского шоссе

Столкнулись микроавтобус и легковушка. Фото: "Подслушано у водителей. Тверь"/Артём Андреевич/скриншот
На участке Бурашевского шоссе в Твери, где недавно проводился ремонт, утром 21 августа столкнулись микроавтобус и легковая иномарка. В итоге минивэн развернуло в сторону столба ЛЭП.
Автоводитель-очевидец выложил видео с места аварии в паблике "Подслушано у водителей. Тверь".
В комментариях было высказано мнение, что там теперь поставят светофор со стрелкой.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Также приехала машина скорой помощи.
По информации от пресс-службы УГИБДД по Тверской области, в результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе ребенок девяти лет.
Виноват в аварии водитель легковой иномарки. Он выезжал на шоссе со второстепенной дороги и не пропустил микроавтобус.
При этом, как уточнили в Госавтоинспекции, у водителя легковушки выявлены признаки алкогольного опьянения.
Микроавтобус развернуло прямо в столб ЛЭП. Фото: УГИБДД по Тверской области