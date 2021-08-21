Стало известно, в каком году планируется достроить скоростную автотрассу в обход Твери

Участок М-11 в обход Твери составит 60 км дороги высшей технической категории. Фото: Минтранс Тверской области

Министерство транспорта РФ в своем докладе о стратегии развития дорожной отрасли затронула тему строительства участка скоростной дороги М-11 "Нева" в обход Твери. Об этом сообщил ТАСС.

Участок М-11 в обход столицы нашего региона (или Северный обход Твери, как его ещё называют) планируется достроить в 2027 году.

Напомним, что в прошлом году "Автодор" предложил новый вариант проекта строительства отрезка этой скоростной платной трассы в обход Твери.

Первый вариант проектной документации Северного обхода, разработанный в 2009-2012 годах, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2014 году. Но за шесть лет территория возле Твери динамично развивалась, поэтому потребовались корректировка.

В рамках нового варианта створ дороги предлагается перенести за реку Тверца, дальше от рекреационной зоны, популярной у жителей региона.

Согласно новому проекту, участок составит 60 км дороги высшей технической категории. По ней можно будет ехать со скоростью до 130 км/ч.

Проект также включает устройство двух пунктов взимания платы, четырех площадок отдыха, а также 35 искусственных сооружений протяженностью более 3 км.

Среди них будет и километровый мост через Волгу на 155-м километре со стороны Москвы. Также сделают несколько развязок, в том числе с дорогами регионального значения «Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское» и «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна».