В Твери отмечает день рождения ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич

Иван Евгеньевич Кладкевич. Фото: ПТО

20 августа свой 97-й день рождения отмечает участник Великой Отечественной войны, член Президиума Тверской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Почётный гражданин Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич.

В связи с этим ему позвонил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш жизненный путь - это яркий пример следования долгу, нравственным убеждениям, велению сердца защищать Родину. Низкий Вам поклон за подвиг на фронтах Великой Отечественной войны, за созидательный труд на территории тверского региона, за большой личный вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотическое воспитание нашей молодёжи, - обратился к Ивану Евгеньевичу губернатор.

Иван Евгеньевич родился в Белоруссии. В 1940 году поехал учиться в Ленинград. Там его и застала война. Вместе с другими ребятами Иван Кладкевич рыл окопы. Уже в сентябре 1941-го был эвакуирован на Урал. Там успел поработать на нужды фронта на Магнитогорском металлургическом комбинате.

В июле 1942 года был направлен в Златоустовское военное пулеметное училище.

В декабре 1942-го попал на Западный фронт. Был назначен командиром пулеметного расчета в 99 Гвардейский стрелковый полк 31 Гвардейской стрелковой дивизии.

В начале 1943 года сражался на Ржевско-Вяземском направлении.

В феврале Кладкевича серьезно ранило в обе ноги. За тот бой он был награжден орденом «Красной Звезды».

Иван Евгеньевич также награжден орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги».

Подробности о его военной судьбе читайте в материале "КП"-Тверь".

В 1968 году после увольнения в запас вместе с семьей переехал в город Калинин (Тверь). Работал инженером на Рыбокомбинате инженером по технике безопасности.

30 июня 2020 года Иван Кладкевич в числе фронтовиков Тверской области был почетным гостем на торжественном открытии Ржевского мемориала.