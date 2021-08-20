Велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк вернулась домой и оказалась в больнице

Юлия Михайлюк вернулась из 25-го велопутешествия Фото: Ирина ТАРАСОВА

Известная велопутешественница Юлия Михайлюк вернулась в родную Тврь из дальнего путешествия на север.

В этом году ей довелось доехать до Магадана, который был ее давней мечтой, и до Чукотки. Путешествие выдалось насыщенным.

12 августа Юлия Ивановна отправилась в обратный путь. А два дня назад сообщила, что вернулась.

- Я уже в родной Твери. К великому сожалению, а может быть очень вовремя, оказалась на больничной койке. В походе возникли проблемы. Все будет хорошо! Я не прощаюсь, - написала путешественница в своей "Инстаграм".

Подписчики обеспокоены состоянием знаменитой велосипедистки и желают ей скорейшего выздоровления.