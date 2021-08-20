Пропавшего подростка нашли и вернули домой в Твери

Следователи проводят проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тври завершены поиски пропавшего 17-летнего подростка. Мальчика искали с 16 августа.

Вечером он ушел из дома и пропал. По факту происшествия Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

Установлено что подросток ранее неоднократно уходил из дома и самостоятельно возвращался. В ближайшее время его опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств исчезновения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.