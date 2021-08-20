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Происшествия20 августа 2021 17:31

В Твери молодой мужчина убил приятеля из-за девушки

Уголовное дело рассмотрят в суде
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"

Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"

Преступление было совершено в Твери летом 2021 года. Мужчины 38 и 53 лет поругались по телефону из-за девушки, которая ушла к старшему мужчине от его молодого друга.

На почве ревности обвиняемый взял нож и решил убить соперника. Злоумышленник постучал в дверь и, не заходя в квартиру, в коридоре общежития, ударил потерпевшего ножом в живот. Мужчина умер от полученных травм.

Расследование уголовного дела по статье "Убийство" завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.