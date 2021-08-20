Губернатор пообщался с олимпийцами-уроженцами Тверской области

Губернатор пообщался со спортсменами-олимпийцами и тренерами. Фото: ПТО

20 августа губернатор Игорь Руденя в областном правительстве за по-домашнему накрытом столом с чаем поговорил со спортсменами из Тверской области, которые выступили этим летом на Олимпиаде в Токио.

Это заслуженный мастер спорта России по гребному спорту Василиса Степанова; мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Александр Сергеев; заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Артём Кузахметов; заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, прыгунья в длину Дарья Клишина.

Напомним, что Василиса на этой Олимпиаде стала серебрянным призёром. Она завоевала вторую в истории Тверской области олимпийскую награду в академической гребле спустя 45 лет после Олимпиады в Монреале. Тогда в Канаде отличился наш земляк Дмитрий Бехтерев, также взяв серебро.

Совсем немного не хватило до олимпийской бронзы Александру Сергееву и Артёму Кузахметову. Они выступили в составе байдарки-четвёрки в финале на 500 метров.

Дарья Клишина еще на этапе квалификации получила травму и выбыла из борьбы. А ведь, судя по результатам сезона, претендовала на олимпийскую медаль.

В разговоре с губернатором также приняли участие наставники – тренеры СШОР по видам гребли им. А. Серединой Александр Брендаков и Светлана Тяпкина, тренер Федерации каратэ Тверской области Екатерина Зинкеева, учитель физкультуры Максатихинской средней школы № 1 Ирина Розова.

- Прежде всего, хочу ещё раз поблагодарить вас от имени жителей Верхневолжья за успешное выступление на Олимпиаде. Мы все за вас болели, вы - молодцы! Будем следить за вашими выступлениями на следующих Олимпиадах и международных соревнованиях, - обратился к спортсменам Игорь Руденя.

Василиса Степанова рассказала, что шла к медали 16 лет, и это был колоссальный труд.

Александр Сергеев и Артём Кузахметов, которые выступили в составе байдарки-четвёрки в финале на 500 метров, сказали, что готовы бороться за награды на следующей Олимпиаде.

Дарья Клишина собирается пройти реабилитацию после травмы.

Разговор зашёл о поддержке талантливых спортсменов, развитии массового спорта и спорта высших достижений.

Сегодня в составы сборных команд нашей страны входят более 200 представителей Тверской области. Поддержку региона получают 280 спортсменов и тренеров.

В Твери сейчас в финальную стадию вступило строительство гребной базы на Волге, в следующем году должна быть открыта новая база на Твере.