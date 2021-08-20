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Происшествия20 августа 2021 16:45

На аэродроме Мигалово в Твери простились с погибшим в Турции летчиком

Николай Омельченко служил в бюро военных переводчиков
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Самолет не набрал высоту и врезался в скалы

Самолет не набрал высоту и врезался в скалы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 августа на аэродроме Мигалово в Твери состоялось прощание с офицером12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии старшим лейтенантом Николаем Омельченко. Он служил в бюро военных переводчиков и погиб во время крушения самолета Бе-200 в Турции.

ЧП произошло 14 августа на юго-востоке Турции. Российский самолет разбился во время тушения пожаров. Самолет не набрал высоту после сброса воды и врезался в скалы. Погибли восемь человек.