На аэродроме Мигалово в Твери простились с погибшим в Турции летчиком

Самолет не набрал высоту и врезался в скалы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 августа на аэродроме Мигалово в Твери состоялось прощание с офицером12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии старшим лейтенантом Николаем Омельченко. Он служил в бюро военных переводчиков и погиб во время крушения самолета Бе-200 в Турции.

ЧП произошло 14 августа на юго-востоке Турции. Российский самолет разбился во время тушения пожаров. Самолет не набрал высоту после сброса воды и врезался в скалы. Погибли восемь человек.