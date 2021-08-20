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Общество20 августа 2021 16:21

В Тверской области пройдет профилактический рейд "Контроль трезвости"

Водителей будут проверять на алкоголь
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 20 по 22 августа на улицах областной столицы будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.