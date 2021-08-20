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Общество20 августа 2021 16:09

В августе врачи ДОКБ посетят три района Тверской области

Выезды запланированы на 23, 25 и 27 августа
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Врачи осмотрят детей в трех районах

Врачи осмотрят детей в трех районах

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В августе врачи ДОКБ проведут консультации и осмотр детей в трех районах Тверской области.

23 августа мобильная бригада врачей в составе аллерголога, невролога и офтальмолога приедет в Оленинский муниципальный округ. Осмотр детей будет осуществляться на базе Оленинской ЦРБ в помещении детской поликлиники с 10:00 до 14:00.

25 августа эндокринолог, офтальмолог и невролог проведут осмотр детей в Молоковской ЦРБ в помещении детской поликлиники с 10:00 до 14:00.

27 августа ортопед-травматолог, кардиолог и эндокринолог будут вести прием на базе Осташковской ЦРБ в помещении детской поликлиники с 10:00 до 14:00.