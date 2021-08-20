В августе врачи ДОКБ посетят три района Тверской области

Врачи осмотрят детей в трех районах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В августе врачи ДОКБ проведут консультации и осмотр детей в трех районах Тверской области.

23 августа мобильная бригада врачей в составе аллерголога, невролога и офтальмолога приедет в Оленинский муниципальный округ. Осмотр детей будет осуществляться на базе Оленинской ЦРБ в помещении детской поликлиники с 10:00 до 14:00.

25 августа эндокринолог, офтальмолог и невролог проведут осмотр детей в Молоковской ЦРБ в помещении детской поликлиники с 10:00 до 14:00.

27 августа ортопед-травматолог, кардиолог и эндокринолог будут вести прием на базе Осташковской ЦРБ в помещении детской поликлиники с 10:00 до 14:00.