Прокуратура добивается сноса аварийных домов в Тверской области

Прокуратура добивается сноса аварийных домов Фото: архив "КП"

На территории Рождественского сельского поселения Фировского района расположены дома, признанные аварийными в 2008 году. Несколько лет назад здания расселили, но не снесли. Деньги на снос аварийных домов в бюджете не предусмотрены.

Дома создают угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Ранее прокуратура давала предписание на снос.

В суд направлены три административных исковых заявления о признании незаконным бездействия администрации поселения.

Требования прокурора удовлетворены, устранение нарушений находится на контроле.