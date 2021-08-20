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Общество20 августа 2021 15:59

Прокуратура добивается сноса аварийных домов в Тверской области

Здания расположены в Фировском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добивается сноса аварийных домов Фото: архив "КП"

Прокуратура добивается сноса аварийных домов Фото: архив "КП"

На территории Рождественского сельского поселения Фировского района расположены дома, признанные аварийными в 2008 году. Несколько лет назад здания расселили, но не снесли. Деньги на снос аварийных домов в бюджете не предусмотрены.

Дома создают угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Ранее прокуратура давала предписание на снос.

В суд направлены три административных исковых заявления о признании незаконным бездействия администрации поселения.

Требования прокурора удовлетворены, устранение нарушений находится на контроле.