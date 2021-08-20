Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+24.6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 15:42

Полицейские-новобранцы приняли присягу в Твери

Ряды сотрудников органов внутренних дел пополнили 30 человек
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ряди полиции пополнили юноши и девушки.

Ряди полиции пополнили юноши и девушки.

Фото: ПТО

20 августа в Твери 30 новобранцев, присягнув на верность Родине и народу, вошли в состав различных подразделений тверской полиции.

Торжественную присягу принимал начальник Управления по Тверской области генерал-майор Пётр Пырх. На церемонии присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя и советник Президента РФ Владимир Васильев.

«Ветераны службы учат - представитель этой профессии должен быть человеком высоких личных, нравственных качеств. Наши граждане уважают людей в форме. Они дисциплинируют общество и вселяют уверенность в соблюдении закона и порядка», – обратился к новобранцам Игорь Руденя.

Новобранцы отправились служить в состав подразделений УМВД России по Твери и Тверской области, Центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального Управления МВД, а также ОМВД России по Калининскому району.